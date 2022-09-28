الجبيل 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسزار وفد من الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس وأعضاء شعبة الهندسة الكيميائية إلى جانب عدد من الطلاب في كليات الهندسة الكيميائية من بعض الجامعات في المنطقة الشرقية أمس، شركة صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية.واستمع الوفد خلال الزيارة، إلى نبذة عن الشركة وسعيها لتوفير قيمة مضافة من خلال الكيمياء، مع الالتزام بالإسهام في التنوع الاقتصادي، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة، إلى جانب ما تقوم به الشركة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة لتصنيع منتجات جديدة ومبتكرة، تسهم في إيجاد العديد من تطبيقات الصناعات التحويلية، وإيجاد سلسلة جديدة من القيم المضافة، وشملت قائمة بعض المنتجات، مثل اللدائن المستخدمة في مواد التعبئة المرنة عالية الأداء، والتطبيقات الصحية والطبية، والكيماويات، والمواد الكيماوية والمضافة المستخدمة في صناعة النفط والغاز، والمواد الكيماوية المستخدمة في معالجة المياه، وتلك المستخدمة في صناعة الصابون، والمنظفات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية الأخرى، إضافة إلى مواد اللصق، وسوائل المكابح، ومقاعد السيارات التي تدخل في مجال صناعة المركبات.وهدفت الزيارة، إلى الاطلاع على آخر ما توصلت إليه شركة صدارة للكيميائيات من تقدم وتطور صناعي وتقني، حيث إنها تمثل تحالفاً بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو)، التي تُعد أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً، كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال.// انتهى //13:19ت م0100