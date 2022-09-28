الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للدفاع.ودعا الله العلي القدير أن يمد سموه بالعون والتوفيق لخدمة الوطن، وأن يسدد خطاه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:21ت م0101