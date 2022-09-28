ميلان 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساختتمت هيئة الأزياء مشاركتها في معرض "وايت" الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر2022م، في ماغنا بارز بمنطقة تورتونا في مدينة ميلان الإيطالية، والذي عرضت فيه الهيئة أعمال مصممي الأزياء السعوديين الذين شاركوا في برنامج "100 براند سعودي".وقالت الرئيس التنفيذي لمعرض "وايت" بريندا بيلي، بهذه المناسبة: "نحن فخورون وسعداء بأن رؤيتنا حققت نجاحاً كبيراً" مضيفةً: "وبالتشاور مع هيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية، انتهزنا الفرصة الثقافية والتجارية التي تميز هذا التعاون".من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك عن هذه المشاركة: "كانت الأزياء السعودية متميزة بشكل لا يضاهى، فهي استثنائية وفريدة من نوعها وفاخرة ومصنوعة بدقة".وعرض المصممون السعوديون قطعهم المميزة في صالة عرض مخصصة للأزياء السعودية في ماغنا بارس ميلانو، والتي شهدت مشاركة أكثر من 3000 مشترٍ، وحضور أكثر من 3400 زائر على مدار الأسبوع.وتعد هذه المشاركة هي الثانية التي يعرض من خلالها برنامج "100 براند سعودي" تصاميم المصممين السعوديين خارج المملكة، حيث كانت الأولى بمعرض في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي قدم فيها المصممون قطعاً تعكس تراث وثقافة المملكة، والتي توزعت في ثمان فئات تشمل الملابس الجاهزة، وأزياء المحجبات، والأزياء التصورية، والفاخرة، والديمي كوتور، وأزياء العرائس، وحقائب اليد، والمجوهرات.يذكر أن برنامج "100 براند سعودي" كانت قد أطلقته هيئة الأزياء كبرنامجٍ إرشادي يستهدف العلامات التجارية والمصممين السعوديين المتطلعين إلى الارتقاء بأعمالهم لمستوى أعلى، ومن بين ما يفوق 1400 طلب اختارت 100 مصمم شاركوا في برنامجٍ لمدة عام، بتوجيه من الخبراء المتمرسين في قطاع الأزياء العالمية، بالإضافة إلى توفير الخبرة عبر أبرز المؤسسات التعليمية العالمية.// انتهى //13:24ت م0102