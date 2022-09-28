الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.ونوه معاليه بالمتابعة والإشراف المُستمرين من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، ودعمه غير المحدود لمبادرات الهيئة مما أسهم في إنجازها، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, داعياً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد.// انتهى //13:25ت م0104