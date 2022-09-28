نجران 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لعام 1443هـ لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، الذي اشتمل على جهود الفرع وإنجازاته وأدائه ، إلى جانب أعماله بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية بالمنطقة.ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة نجران سعيد بن جرمان القحطاني, بدعم وحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها في المملكة للقيام بدورها، كغيرها من القطاعات الأمنية الأخرى، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة وما يقدمونه من مهام وواجبات وفق المنظومة الأمنية.// انتهى //13:26ت م0105