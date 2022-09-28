الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للدفاع.وقال: "إن هذه الثقة الملكية بتعيينكم وزيرًا للدفاع جاءت تتويجًا لجهودكم وإخلاصكم وتفانيكم، وأسأل المولى -عز وجل- أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على وطننا في ظل قيادته الحكيمة".// انتهى //13:30ت م0106