عام / مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يهنئ سمو الأمير خالد بن سلمان بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع
الأربعاء 1444/3/2 هـ الموافق 2022/09/28 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس
رفع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للدفاع.
وقال: "إن هذه الثقة الملكية بتعيينكم وزيرًا للدفاع جاءت تتويجًا لجهودكم وإخلاصكم وتفانيكم، وأسأل المولى -عز وجل- أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على وطننا في ظل قيادته الحكيمة".
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13:30ت م
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