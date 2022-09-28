المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه.وقال سموه في برقية رفعها بهذه المناسبة: "أرفع لسمو ولي العهد الأمين، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية، وأسأل المولى عز وجل، أن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والمواطن وأن يديم على هذه البلاد أمنها،ورخاءها، واستقرارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين " أيده الله "، وسموكم "يحفظكم الله".// انتهى //14:18ت م0131