مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه دوام التوفيق لإكمال مسيرة الطموح والعطاء.كما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بتجديد تعيينه وزيرًا للحج والعمرة ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة, سائلًا الله العون والتوفيق له لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.وأكد معاليه أن الثقة الملكية الكريمة دافع لمواصلة شرف خدمة الحاج والمعتمر والزائر، واستمرار في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وترجمة ذلك بالعمل والإنجاز لتطوير رحلة وتجربة ضيف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //14:18ت م0132