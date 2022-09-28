تونس 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش مشاركتهما في اجتماعات للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً .وشدد الوزيران بالمناسبة على رفضهما لكلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، إلى جانب تأكيدهما على أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.// انتهى //14:25ت م0133