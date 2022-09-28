عمّان 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية على مستوى حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال التي تعبر عنها الزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة.// انتهى //14:33ت م0136