كينشاسا 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسعاد ستة آلاف لاجئ من الكونغو الديمقراطية إلى بلادهم من زامبيا ممن فروا إلى زامبيا في عام 2017، وذلك منذ إطلاق خطة العودة الطوعية العام الماضي.وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان أن العائدين، ومعظمهم من الأطفال نُقلوا من مخيم مانتابالا للاجئين في شمال زامبيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بالحافلة.وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 11 ألف لاجئ تم تسجيلهم للعودة بحلول نهاية العام.// انتهى //14:34ت م0137