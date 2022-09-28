الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, في مقرة بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان "دور تحديات مخاطر الأمن السيبراني والحد منها بتضافر جهود الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر"، قدمها خبير الأمن السيبراني الدكتور أحمد بن محمد الدماس، وذلك بحضور أمين عام التحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وتطرق الدكتور الدماس إلى الجوانب المعنية بمخاطر الأمن السيبراني ودور الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر في الحد من مخاطرة، مشيراً إلى تكاتف المنظومة التكاملية للأمن السيبراني يحقق الهدف المنشود لها من خلال المحافظة على القواعد البياناتية و الرقمية للمنظمة وتمنع عنها الهجمات السيبرانية، سواء كان ذلك من مخترقين عاديين أو منظمات إجرامية.وتأتي المحاضرة في إطار البرامج التوعوية والتي تقدم لممثلي الدول الأعضاء، ليكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد في عالم الأمن السيبراني.// انتهى //14:42ت م0139