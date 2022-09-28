الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسوصل وفد المنتخب السعودي للشطرنج إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في بطولة آسيا للشطرنج التي تنطلق خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2022م.وترأس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج جراح الشمري، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمكون من الإداريين عبدالله العصيمي و مصطفى الفهد، والمدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي واللاعبة أفنان القبيشي، واللاعبين عماد خياط وأحمد الحارثي، إضافةً إلى مشاركة الحكم السعودي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله خياط في البطولة.وتقام منافسات البطولة في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ـ بمشاركة أكثر من 204 لاعبين ولاعبات يمثلون 23 دولة من مختلف أقطار العالم وهي: السعودية والبحرين، والهند، وإيران، والعراق، والأردن، واليابان، وكازاخستان، وقرغيزستان، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والنيبال، وباكستان، والفلبين، وفلسطين، وقطر، وسريلانكا، وطاجيكستان، وسوريا، والإمارات، واليمن بالإضافة إلى سلطنة عمان الدولة المستضيفة.من جهته أشاد رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي بالبطولة وحرصهم في الاتحاد بالمشاركة فيها نظراً لأهمية احتكاك اللاعبين واللاعبات مع كوكبة النجوم المشاركة في هذا المحفل الآسيوي.وقال: "المنتخب السعودي أكمل جاهزيته للمشاركة في هذه البطولة الآسيوية وكل أمنياتنا للبعثة بالتوفيق وتحقيق النتائج الجيدة في البطولة، وخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية لرفع الثقافة الفنية، وتزويدهم بكافة مستجدات إستراتيجيات اللعب، وجميع عناصر الأخضر السعودي يتطلعون إلى تقديم مستويات فنية جيدة خلال منافسات البطولة، لاسيما وأن منهم من سبق له المشاركة في مثل هذه البطولات القوية، وستكون هذه المشاركة الآسيوية إضافة جيدة والتنافس بقوة في مختلف فئات البطولة، وتحسين التصنيف الدولي والآسيوي واكتساب الخبرات الفنية المطلوبة من أقرانهم باقي اللاعبين".// انتهى //14:43ت م0140