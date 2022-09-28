مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسوقعت الكُليَّة التَّطبيقيَّة بجامعة أمِّ القرى ضمن حفلا نظمته، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ومسؤولي شركات التَّوظيف في قاعة الملك عبد العزيز التَّاريخيَّة بالعابديَّة اليوم، العقود المنتهية بالتَّوظيف في دبلوم فنِّي بصريَّات لطلاب الكلية.ويأتي التوقيع ضمن تطوير برامج الجامعة الأكاديميَّة وتحديثها بما يوائم احتياجات سوق العمل ومنها "فني بصريات" ، بالإضافة إلى حرصها على ربط الطَّلبة خلال مرحلة الدِّراسة بسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة بما يتوافق مع تخصُّصاتهم.وحرصت الكُليَّة على إعداد ومراجعة الدّبلوم بالتَّعاون مع الشَّركات العاملة في نفس المجال؛ لمعرفة الخبرات المطلوبة في خريجي البرنامج، إضافة إلى جلب شراكات مع شركات تعمل في البصريَّات، حيث تدعم البرامج تطوير الكوادر البشريَّة الوطنيَّة بتنويع برامجها ودبلوماتها في عدَّة مجالات.// انتهى //14:43ت م0141