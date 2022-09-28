بريدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم , معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.ونوّه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة من خلال متابعة التقويم والقياس واعتماد المؤهلات في كافة البرامج ، المرتبطة بالتعليم والتدريب في القطاعين العام الخاص وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، لافتاً سموه أن دور الهيئة محفز ومؤثر في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها في المملكة لأعلى المستويات العالمية.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عن جهود الهيئة في اعتماد البرامج الأكاديمية والشراكة والتعاون مع جامعة القصيم الاعتمادات الأكاديمية لبرامج الجامعة، مما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب، مثمناً لسمو أمير القصيم اهتمامه ومتابعته للبرامج الأكاديمية وجهود الهيئة في هذا المجال.// انتهى //14:44ت م0142