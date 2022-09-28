مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسنظّمت النقابة العامة للسيارات بالعاصمة المقدسة، أمس، ورشة عمل بعنوان "توطين الوظائف في قطاع النقل للحج في والعمرة"، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في منصة أجير والأمن العام ووزارة الحج والعمرة، وذلك في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة .وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن الورشة تهدف إلى تفادي النقاط السلبية في قطاع نقل الحج ودراسة حلول توطين وظائف قطاع النقل في موسمي الحج والعمرة والتوصل إلى منهجية وحلول عملية للملاحظات واستغلال الكوادر والقوى المحلية لشغر الاحتياج في الوظائف الموسمية في الحج والعمرة، وإيجاد طرق بديلة للاستفادة من الكوادر المحلية من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن عدد السائقين العاملين في القطاع يصل إلى 30 ألف سائق .// انتهى //14:46ت م0143