الدوحة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وأعرب سمو أمير دولة قطر، في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن التمنيات لسموه بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.// انتهى //14:54ت م0144