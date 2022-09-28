حائل 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس نادي الطائي تركي الضبعان.واطلع سموه خلال الاستقبال على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي الحديثة والبيئة المحيطة بها تماشياً مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرامج جودة الحياة, مشيداً بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، مؤكداً حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها ، والحرص على أداء أندية المنطقة لدورها في خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".من جهته عبر الضبعان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة ودعم كل المبادرات الهادفة لتطوير المنطقة في جميع المجالات.// انتهى //14:56ت م0145