جدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسيطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" غداً أعمال المنتدى الإعلامي الافتراضي "دور وكالات الأنباء في مساندة القضية الفلسطينية: التحديات والفرص".وخلال المنتدى، الذي سيشهد أيضاً مشاركة لمعالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، وقيادات المنظمة وأجهزتها، وممثلي وكالات الأنباء الأعضاء، ودبلوماسيين وإعلاميين، يستعرض تطلُّعات فلسطين على المستوى الإعلامي، والأدوار المناطة بوكالات الأنباء في الدول الأعضاء لدعم فلسطين والقدس الشريف، وتحقيق التكامل الإعلامي مع المؤسسات الصحفية في فلسطين.كما سيتناول جانباً من إنجازات الإعلام الفلسطيني الرسمي في نقل معاناة الشعب الفلسطيني، وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتحديات التي يواجهها في هذا الصدد.وسيشهد المنتدى نقاشات بين ممثلي وكالات الأنباء في الدول الإسلامية حول آليات وسبل دعم القضية الفلسطينية عبر الإعلام، وإسهامات الوكالات في هذا الجانب.ودعا الاتحاد وسائل الإعلام ومنسوبيها في الدول الإسلامية إلى حضور أعمال المنتدى التي سيتم بثها عبر منصة زووم على هذا الرابط: ‏https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jzjVGoMAQQy7QaiwymKvXg.ويأتي تنظيم المنتدى امتداداً لقرارات الجمعية العامة للاتحاد، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الإعلام التي شددت على مواصلة توعية الرأي العام بقضية فلسطين من خلال توفير تغطية إعلامية قصوى لكل مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة.ويهدف المنتدى إلى الخروج بتصور مبدئي للعمل الإعلامي المشترك في مجال دعم القضية الفلسطينية، وتبادل أفضل التجارب للوكالات الأعضاء في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز التواصل ما بين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ونظيراتها في دول منظمة التعاون الإسلامي.//انتهى//15:59ت م0174