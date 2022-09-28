القاهرة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسيشارك مشروع فيلم "عزيزُ هالة" للمخرجة السعودية جواهر العامري، ضمن قائمة المشاريع المختارة للمشاركة في النسخة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُعقد ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، المقررة إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.وأفادت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في بيانٍ اليوم، بأن مشروع فيلم "عزيزُ هالة" ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة ضمن "مرحلة التطوير"، التي تضم 6 مشاريع روائية من المملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمغرب بالإضافة إلى مشروعين من مصر.وأشار البيان إلى أن ملتقى القاهرة السينمائي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين السينما العربية والمشهد الدولي للصناعة السينمائية، من خلال اختيار العديد من المشروعات لأفلام واعدة من 10 دول عربية مختلفة؛ ترصد القصص التي تعكس الأوضاع الراهنة داخل هذه الدول.// انتهى //16:04ت م0177