المنامة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,881.59 نقطة بانخفاض قدره 1.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.32 نقطة بانخفاض قدره 1.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و153 ألفًا و702 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 209 آلاف و706 دنانير بحرينية نفذت من خلال 36 صفقة.// انتهى //16:10ت م0178