الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفعت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري باسمها ونيابة عن مسؤولي وأعضاء مجلس الهيئة التهاني لسمو ولي العهد -حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأشارت إلى أن سمو ولي العهد استطاع بدعم خادم الحرمين الشريفين أن يرسم خطوات المستقبل لمسيرة التنمية، وتمكنت المملكة بفضل الله ثم بفضل متابعته المباشرة من السير نحو تحقيق مستهدفات الرؤية التنموية الطموحة، مشيدةً بالإنجازات والأعمال التي حققها سموه والتي أحدثت قفزات نوعية رائدة تبوأت المملكة معها المراتب المتقدمة في العديد من المؤشرات الدولية واستحقت المكانة بين مصاف الدول المتقدمة.وثمنت الدكتورة التويجري الدعم غير المحدود الذي يجده مجال حقوق الإنسان في المملكة الذي تجسد في العديد من الإصلاحات المتلاحقة التي شملت مختلف الأنظمة واللوائح، بما يؤكد استشعار قيادتنا الرشيدة على المضي قدمًا نحو إيلاء حقوق الإنسان الأهمية البالغة بما يهيئ للإنسان على أرض الوطن الحياة الكريمة.// انتهى //16:11ت م0180