تبوك 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري, اليوم، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محاضرة توعوية عن مرض "السعار".وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعار عن مرض السعار ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشارة، كما تمت الإجابة على أسئلة وإستفسارات المربين بهذا الخصوص.وأوضح مدير عام الفرع المهندس هزاع الرويلي أن المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص فرع الوزارة بمنطقة تبوك على زيادة وعي وتثقيف المجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها ومن أهمها مرض السعار وطرق الوقاية منه والحد من إنتشاره والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض.// انتهى //16:11ت م0181