الخرطوم 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسهنأ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وأعرب الرئيس البرهان، عن تمنياته لسمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة بمزيد من التقدم والنماء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.// انتهى //16:11ت م0182