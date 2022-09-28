الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساحتفلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , في الرياض أمس , باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، بحضور منسوبي المؤسسة.واشتمت الفعاليات على العرضة النجدية وأوبريتا للأغاني الوطنية إضافة إلى تقديم عرض لإبداعات المتدربين والمتدربات الفائزين بمسابقة اليوم الوطني في عدد من المجالات الوطنية.وأكد الفهيد أن الدعـم والاهتمام المتواصل الذي يحظى به قطاع التدريب التقنـي والمهني مـن القيادة الرشيدة - أيدها الله - يأتي ايماناً بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة للقدرات البشرية والذي شكل منعطفاً مهماً في خارطة التنمية بالمملكة .// انتهى //16:14ت م0184