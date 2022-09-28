إسلام آباد 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري المجتمع الدولي إلى ضرورة تزويد البلدان النامية بالوسائل الكافية لمواجهة آثار تغير المناخ بشكل مناسب.وسلط زرداري الضوء خلال كلمة ألقاها اليوم بمركز "ويلسون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن على الدمار الذي تواجهه باكستان بسبب كارثة الفيضانات، موضحًا أن الفيضانات تعد دليلًا على أن الاحتباس الحراري يشكل تهديدًا حقيقيًا لجميع دول العالم.وبيّن أن باكستان تسهم بأقل من 1٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها بالرغم من ذلك تعد من الدول الأكثر تضررًا بالآثار السلبية لهذه الظاهرة.// انتهى //16:14ت م0185