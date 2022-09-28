أيرلندا 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأقامت الملحقية السعودية لدى أيرلندا الليلة الماضية اللقاء التعريفي السنوي للطلبة السعوديين الجدد الدارسين لدى إيرلندا.وأوضحت المحلق الثقافي السعودي لدى أيرلندا الدكتورة فهدة آل الشيخ في مستهل اللقاء أن الملحقية الثقافية وجميع العاملين فيها يعملون على تسهيل إجراءات الطلبة, وتوفير بيئة تعليمية مناسبة, مؤكدةً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - بأبنائها السعوديين الدارسين في الخارج.وقدم المستشار عبدالسلام بن عبدالله المشيطي, نيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا, شرحًا للطلبة بأهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا, مشددًا على ضرورة التواصل مع السفارة في حال - لا سمح الله - تعرضهم لمشكلة أو حاجتهم لأي توصية أو استشارة قانونية أو اجتماعية.وتم خلال اللقاء إطلاع الطلبة على نظام التعامل الإلكتروني وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسير وفقها أثناء مرحلته الدراسية.// انتهى //16:16ت م0187