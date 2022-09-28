القاهرة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاه لما فيه صالح المملكة.وأكد العسومي في بيان له أن سمو ولي العهد يمتلك خبرة وحنكة واضحة نهضت بالمملكة ووضعت أسس مستقبلية للتطوير في القطاعات كافة.// انتهى //16:59ت م0198