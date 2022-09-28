القاهرة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسنفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية طراز جوويند (الفاتح) مع الفرقاطة الفرنسية (ACONIT).وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة، منها: تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين تشيكلات الإبحار التكتيكية.// انتهى //17:01ت م0199