الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسافتتح معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، اليوم في الرياض ندوة التأمين السعودي السادسة تحت شعار "نمو وتطور"، التي تنظمها‏ لجنة التأمين السعودي بمشاركة معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان وعدد من مسؤولي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية.وأكد معالي المبارك خلال كلمته الافتتاحية أن قطاع التأمين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير القطاع المالي، ويعد أهم محاور برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.وأشار معالي المحافظ إلى أن قطاع التأمين يشهد في المدة الحالية عمليات الاندماج والاستحواذ التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث شهد القطاع نفاذ أربع عمليات اندماج خلال العامين 2021 - 2022م، مبيناً أن قطاع التأمين تمكن من تسجيل أداء جيد خلال العام 2021م، من حيث النمو يقدر تقريباً بـ8.5%، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 42 مليار ريال، وزادت الملاءة المالية للقطاع إلى مستويات مرتفعة من رأس المال التنظيمي.وشارك في أعمال الندوة نخبة من الخبراء والمستشارين والحضور على المستوى المحلي والعالمي في قطاع التأمين، حيث يتضمن برنامج العمل على مدار يومين عقد ثماني جلسات عمل بواقع أربع جلسات كل يوم.// انتهى //17:13ت م0200