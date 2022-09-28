جدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساحتفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في علوم ريادة الأعمال وفق المعايير العالمية، أمس, بتخريج الدفعة الرابعة من طلابها وطالباتها، وذلك في حرمها الجامعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور أكثر من 500 مشارك من الخريجين وعائلاتهم، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومنسوبيها .وهنأ عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال البروفيسور زيجر ديجريف, خريجي الكلية التي تؤكد التزامها بتوفير تجربة تعليمية عالمية المستوى لطلابها وطالباتها تتماشى مع قيم المملكة .وأكدت نائب العميد في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتورة لاريسا فون ألبيرتي الحطيبات، أن الكلية حققت الكثير من المنجزات هذا العام، وسط الإيمان بروح الابتكار الذي تسعى الكلية لتعزيزه لدى طلابها وطالباتها الطموحين، متمنية لهم التوفيق والسداد في مساعيهم ليكونوا قادة ريادة الأعمال في بلادنا مستقبلاً, مضيفًة أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تسعى إلى الدور المهم الذي سيلعبه الخريجون الجدد في نهضة المملكة كمركز للأعمال وريادة الأعمال، بوصفه أحد أبرز مستهدفات التنمية الاقتصادية ضمن "رؤية المملكة 2030".// انتهى //17:20ت م0203