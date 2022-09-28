الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق فعاليات مهرجان "اوتلت للتسوق" بحي الرحاب، غربي العاصمة الرياض، وسط مجموعة من العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة خلال الفترة 1 - 14 أكتوبر المقبل .ويعد اوتلت أضخم مهرجان سعودي للتسوق بين العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة، حيث يجمع عددًا من الماركات الشهيرة، وخيارات متنوعة من المتعة والتسوق، ويضم أكثر من مليوني قطعة، تعود صناعتها لنحو 1500 علامة تجارية عالمية.ويقدم تخفيضات حصرية تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات صممها خبراء عالميون في مجالات الأزياء والإكسسوارات وأدوات التجميل، فضلا عن تميز أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.ويضم المهرجان، مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، ويفتتح أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية طيلة فترة إقامته التي ستنتهي في 14 أكتوبر المقبل، يوميًّا من الساعة 3 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل .ويمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر تطبيق وموقع Ticket MX ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع "باركي".// انتهى //17:25ت م0204