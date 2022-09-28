الدمام 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفعت أمانة المنطقة الشرقية في حملتها لتحسين المشهد الحضري بحاضرة الدمام خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 8000 متر مكعب من الأنقاض، التي تستهدف مرحلتها الأولى المستمرةُ شهراً رفع وإزالة أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء بمختلف أحياء الحاضرة.وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة ورفع الأنقاض تأتي ضمن مبادرتها الهادفة إلى تحسين المشهد البصري؛ والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء المستهدفة، والبالغ عددها ٢٠٠ موقع؛ في كل من الدمام، والخبر، والظهران، وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى مشاركة 55 عاملاً، و56 آلية مخصصه لرفع ونقل الأنقاض في الحملة.كما رفعت أكثر من 6200 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر في محافظة الخفجي، وتنسيق وترتيب المسطحات الخضراء بمساحة 1500 متر مربع، و200 شجرة، إضافة إلى صيانة دورات المياه، وألعاب الأطفال بالحدائق العامة والواجهة البحرية، وإغلاق مساحة 100متر مربع من الحفر بالأسفلت، وقشط وإعادة سفلتة بحي العزيزية بمساحة 5000 متر مربع، وإعادة وتأهيل الأرصفة المتهالكة بمساحة 2800 متر مربع، وطلاء الأرصفة بطريق الأمير نايف بطول 500 متر طولي.من جهة أخرى نفذت الأمانة خلال الثلاثة أشهر الماضية، "194" جولة ميدانية على منشآت الصحة العامة بمحافظة الجبيل، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والحد من المخالفات والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين.وأسفرت هذه الجولات عن رصد 272 مخالفة، تم تطبيق اللوائح والأنظمة في حق المخالفين، حيث تنوعت المخالفات المرصودة ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال ورخص منتهية، بالإضافة إلى مخالفات المباني والتجهيزات.كما جرى إتلاف 123 كيلوجراما من اللحوم، و 42 كيلوجراما من الأسماك، و 40 كيلوجراما من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك اتلاف 129 لتراً من السؤال، و 5 كيلوجرامات من المعلبات.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الجميع، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات الصحية من خلال مركز البلاغات (940).// انتهى//17:28ت م0205