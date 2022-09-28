كاتماندو 2 ربيع الأول 1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيبال سعد بن ناصر أبوحيمد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتوزيع التمور لعام 1444هـ، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور نائب السفير نايف العتيبي، والملحق الديني في الهند والنيبال وسريلانكا والمالديف الشيخ بدر العنزي، والشخصيات الإسلامية، ومندوبي المراكز والجمعيات الإسلامية في النيبال.وأكد السفير أبوحيمد في كلمة له خلال حفل التدشين، أن البرنامج يهدف إلى مد يد الخير والتواد والتعاون لجميع المسلمين، مما يعكس الدور الإسلامي والإنساني للمملكة، وعنايتها بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ومواقفها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.ورفع الشكر للقيادة الحكيمة - أيدها الله - على العناية والمتابعة المستمرة لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية النيبال خدمة للإسلام والمسلمين.من جانبهم، عبر عدد من الشخصيات الإسلامية ورؤساء الجمعيات الخيرية في النيبال عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على تنفيذ هذا البرنامج في جمهورية النيبال، وعلى ما يقدمانه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، والوقوف معهم وتلمس احتياجاتهم.. سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.// انتهى //17:31ت م0206