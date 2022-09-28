الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسشارك معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم في فعاليات ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي تحت شعار "نمو وتطور"، بمدينة الرياض.وأكد معالي الجدعان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان "صناعة التأمين ورؤية المملكة 2030"، أهمية قطاع التأمين للاقتصاد بوصفه إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى توجه الحكومة لتعزيز قدرة شركات التأمين التنافسية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مبينًا أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على القطاع في خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.وأشار إلى أن الدعم الحكومي لقطاع التأمين مشجع جدًا، حيث يدفع القطاع حاليًا نحو النمو وتطوير بيئته التنظيمية، مبينًا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة، وأن البنك المركزي السعودي اتخذ بعض القرارات التي ستسهم في جذب الاستثمارات والشركاء النوعيين، داعيًا المستثمرين للتفكير بجدية للاستثمار في هذا القطاع.ونوه الجدعان إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات وشركات كبيرة قادرة على التوسع، مشيدًا بالدور القائم بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في إدارة عملية الاستحواذ، لافتًا النظر إلى اكتمال اندماج 4 شركات، إضافة إلى اندماجات أخرى معلن عنها في مراحل استكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا ترحيب المملكة بفتح فروع أجنبية لشركات التأمين أو الاستثمار بشركات محلية.وفيما يخص الادخار أكد أنه محل تركيز كبير من الحكومة، "والطموح أعلى بكثير في رؤية المملكة 2030 على تقديم منتجات ادخارية، ويتم العمل حاليًا مع البنك المركزي على حث القطاع الخاص على تطوير منتجات ادخارية تقدم للمواطنين والمقيمين عن طريق شركات التأمين".وأكد أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - جادة جدًا في تطوير القطاع المالي، مشيرًا إلى أن بعض مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في 2025 تحققت خلال العامين 2020 و2021 بفضل التفاعل الجيد بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، موضحًا أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل مع البنك المركزي وهيئة السوق المالية لتطوير إستراتيجية التقنية المالية التي تمت الموافقة الكريمة عليها مؤخرًا، "وهي تحظى بتفاعل وتجاوب كبيرين، كما تسهم في تطوير مجال تقنية التأمين insure tech"، لافتًا الانتباه إلى أن الأرقام في 2021 و2022 مذهلة فيما يتعلق باستخدام التقنية المالية والتقنيات التأمينية.// انتهى //17:32ت م0207