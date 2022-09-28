المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه.وقال سموه في برقية رفعها بهذه المناسبة: يسرني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين، بهذه الثقة الملكية، وأسأل المولى -عز وجل- أن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يديم على هذه البلاد أمنها، ورخاءها، واستقرارها، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.// انتهى //17:45ت م0209