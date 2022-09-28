بغداد 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأصيب 7 عناصر أمنية عراقية بجروح مختلفة، اليوم؛ نتيجة قصف تعرضت له المنطقة الخضراء بثلاث قذائف.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بثلاث قذائف، سقطت الأولى منها أمام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس، ما أدى إلى إصابة 7 عناصر أمنية بجروح مختلفة وأضرار بعدد من المركبات وأحد المباني.// انتهى //17:51ت م0211