الرباط 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، بسفير جزر القمر لدى المغرب يحيى محمد إلياس، حيث بحثَا سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وخلال اللقاء، أبرز الدكتور المالك حرص المنظمة على تطوير التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء وعدد من المنظمات والمؤسسات المختصة، وعملها على ترسيخ قيم التعايش والسلام والحوار الحضاري، وتنفيذ برامج ومبادرات تلبي احتياجات هذه الدول في مجالات التربية والعلوم والثقافة.من جانبه، أشاد سفير جزر القمر بالأدوار التي تقوم بها الإيسيسكو لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مثمنًا الجهود التي تبذلها لتعزيز السلام والانفتاح وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع المنظمة، وتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة.// انتهى //17:53ت م0212