الجزائر 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الذي يزور الجزائر على رأس وفد من أمانة الجامعة في إطار تنسيق الجهود مع السلطات الجزائرية وترتيبات استكمال التحضير لانعقاد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.وترأس الوزير لعمامرة والسفير زكي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، جلسة عمل استُعرِضت خلالها كل الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف.ورحب لعمامرة بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.من جانبه، أعرب السفير حسام زكي عن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة، مشيداً بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد المهم، ومنوهًا على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ31 "قمة بدون ورق"، وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.// انتهى //18:48ت م0219