نيويورك 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسشاركت منظمة التعاون الرقمي (DCO) في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرًا، لتعزيز التعاون بين الدول حول الاقتصاد الرقمي، وتمكين الازدهار الرقمي للجميع.وأوضحت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أن المنظمة دولية ومتعددة الأطراف، تمثل إحدى عشرة دولةً عضواً على امتداد ثلاث قارات، وهي المنصة المثالية لمتابعة مهمة التعاون الرقمي, مبينةً أن المنظمة عملت على توسيع نظامها البيئي بسرعة خلال الأشهر الماضية.وعقدت اليحيى عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية، ورؤساء الوكالات الإنمائية والمنظمات غير الحكومية، وقادة القطاع الخاص، لاستكشاف المصالح المتبادلة والمجالات المحتملة للتعاون.وتقدم منظمة التعاون الرقمي منصةً للتعاون متعدد الأطراف وأصحاب المصلحة المتعددين، مما يسمح بتسريع اقتصاد رقمي نابض بالحياة ومستدام وشامل، متطلعةً إلى استكشاف ممكنات المنظمة لدعم الأمم المتحدة في عدد من المجالات.يذكر أن الحدث جمع الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء المراقبين وممثلي الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة التعاون من أجل بناء اقتصاد رقمي شامل، وتحديد الأطر والمبادئ المشتركة لمستقبل رقمي عالمي مفتوح وآمن للجميع.// انتهى //18:53ت م0220