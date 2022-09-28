عام / رئيس الغذاء والدواء يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء
الأربعاء 1444/3/2 هـ الموافق 2022/09/28 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس
رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
ونوه الجضعي بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي والتطور الكبير الذي تحقق في ظل رؤية المملكة 2030 ، سائلًا الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة ، وأن يُديم الأمن والاستقرار والرخاء على المملكة.
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18:56ت م
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