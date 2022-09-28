الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.ونوه الجضعي بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي والتطور الكبير الذي تحقق في ظل رؤية المملكة 2030 ، سائلًا الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة ، وأن يُديم الأمن والاستقرار والرخاء على المملكة.// انتهى //18:56ت م0223