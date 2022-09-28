واشنطن 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة ومجموعة C5 استمرار الالتزام بدعم ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبادئ احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي جميع البلدان.وأوضح البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان بمناسبة الدورة السنوية السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وزراء خارجية مجموعة C5 + 1 ناقشوا سبل تعزيز التعاون الإقليمي، واستمرار المشاركة من خلال منصة C5 + 1 الدبلوماسية.وأفاد أن الوزراء سلطوا الضوء على ثلاثة عقود من الشراكة متبادلة المنفعة بين دول آسيا الوسطى الخمس والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية الحفاظ على السلام والأمن، فضلًا عن حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.وناقش الوزراء بحسب البيان مبادرات تعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي والتواصل؛ لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان.وأكدوا مجددًا أهمية الانخراط في مزيد من التعاون لدعم تنمية القطاع الخاص، والعمل المتعلق بتغير المناخ، وتطوير أحدث التقنيات الخضراء، والتنمية المستدامة للجبال، وإدارة موارد المياه، وتخطيط البنية التحتية، وتطوير الطاقة المتجددة.// انتهى //19:04ت م0224