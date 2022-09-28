أديس أبابا 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إثيوبيا.وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزبز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:48ت م0237