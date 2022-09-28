الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسزار فريق العمل المنبثق عن اللجنة الأمنية المشتركة السعودية - التونسية، برئاسة المدير العام للأمن الوطني بتونس مراد سعيدان، اليوم، المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.واطلع فريق العمل الأمني التونسي، على أقسام المركز وتعرفوا على التقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، كما استمعوا إلى شرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.// انتهى //20:14ت م0240