الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيسُ برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) التهنئة لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموُّه رئيساً لمجلس الوزراء.وقال سموُّه :"يشرفني باسمي ونيابة عن منسوبي البرنامج أن أقدم إلى سموِّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة".ونوَّه الأمير عبد العزيز بن طلال بالثقة الملكية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لسموِّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء الذي برهن خلال توليه المسؤولية على كفاءة وحنكة إدارية لافتة في قيادة المملكة نحو عملية تطوير تنموية حضارية كبرى شملت مختلف الميادين وفق رؤية المملكة 2030.وفي ختام تصريحه، سألَ سموُّه المولى - عزَّ وجلَّ- أن يحفظ خادمَ الحرمين الشريفين وأن يوفقَ سموَّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء لرفعة الوطن ونمائه ليواصل العطاء والإنجاز، وأن يديمَ الأمنَ والأمانَ على الوطن الغالي.// انتهى //20:27ت م0243