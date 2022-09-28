الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفعَ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة الصناعة والتعدين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد -حفظه الله-بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.وأكد معاليه أن هذه الثقة الملكية الغالية، تعزِّز من مسيرة التنمية الرائدة التي يقودها سموُّ وليِّ العهد في مختلف المجالات لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 . وسأل معاليه المولى - عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود، وأن يوفقَ سموَّ وليِّ العهد في مواصلة مسيرة التنمية والعطاء.كما رفعَ الوزيرُ الخريف آسمى آيات الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ العهد ـ حفظهما الله ـ على الثقة الملكية التي حظي بها وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.// انتهى //20:35ت م0245