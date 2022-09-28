الرباط 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 1.95 %، عند 11.809,94 نقطة.وانخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.11 % ليستقر عند 952,47 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.97 % مسجلاً 887,83 نقطة.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 242,99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613,68 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:37ت م0246