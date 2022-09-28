عمّان 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان بالعراق، وأسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.وأكّدت "الخارجية الأردنية" تضامن الأردن مع العراق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه، مُعربة عن خالص التعازي للحكومة والشعب العراقي وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//20:39ت م0247