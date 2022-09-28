سياسي / الأردن تدينُ القصفَ الإيراني على مناطق بإقليم كردستان العراق
الأربعاء 1444/3/2 هـ الموافق 2022/09/28 م واس
عمّان 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس
دانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان بالعراق، وأسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
وأكّدت "الخارجية الأردنية" تضامن الأردن مع العراق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه، مُعربة عن خالص التعازي للحكومة والشعب العراقي وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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20:39ت م
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