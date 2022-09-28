الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسينظِّمُ الاتحادُ السعودي للجمباز - غداً- بطولةَ المملكة للأندية والهيئات للفتيات في دورتها الثانية بمشاركة 9 أندية، وتستمر يومي (29 و30) سبتمبر على صالة ملعب الأمير فيصل بن في فهد في الرياض.وتشمل البطولة الحالية الفئات العمرية من 7 إلى 8 أعوام ، والثانية من 9 إلى 11 عاماً، والثالثة من 12 إلى 14 عاماً.وأوضحَ المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز راكان الفهيدأن تنظيم البطولة للمرة الثانية يأتي تأكيداً للاهتمام بالرياضة النسائية، وحافزاً للجهود التي بذلها اللاعبات من خلال التدرييات استعداداً للبطولة.وأبانَ أن البطولة - التي ستنطلق غداً- ستكون ضربة البداية لهذا الموسم نحو تنظيم المزيد من البطولات النسائية؛ بهدف انتشار اللعبة وتشجيع اللاعبات.// انتهى //20:44ت م0248