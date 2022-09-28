مقديشو 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسقُتِلَ ثلاثة قياديين ميدانيين من حركة "الشباب" الإرهابية أحدهم أجنبي في عمليات أمنية ضد الحركة وسط البلاد.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرائد محمد حرسي قائد "الفرقة 18" من القوات الخاصة بالجيش.وقال حرسي: إن ثلاثة قياديين ميدانيين من مقاتلي «الشباب»، بينهم أجنبي قُتلوا في عمليات أمنية نفَّذتها وحدات من القوات الخاصة استهدفت بلدة "بوعوفي" بإقليم "هيران" في ولاية هيرشبيلي وسط البلاد.وأضافَ أن العملية كانت تهدف لدحر فلول حركة الشباب في بلدة بوعو والمناطق المحيطة بها.//انتهى//20:44ت م0249